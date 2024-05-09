У Європарламенті прогнозують старт переговорів з Україною про вступ до ЄС у червні

Офіційні переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця першого півріччя 2024 року. Таку оцінку оприлюднила президентка Європарламенту Роберта Метсола на пресконференції у Києві у день Європи, повідомляє Європейська правда.

Попри те, що рішення щодо цього ухвалюється державами членами без участі парламенту, Метсола заявила про підстави для оптимізму.

"Вступні переговори мають розпочатися якнайшвидше, і я оптимістична щодо того, що переговорна рамка може бути схвалена державами-членами ЄС у червні" , – заявила вона.

Як відомо, з 1 липня у Раді ЄС починається період головування Угорщини, тому важливо ухвалити необхідні рішення до цього, ще за бельгійського головування.

Роберта Метсола також запевнила українського президента Володимира Зеленського у тому, що попри вибори нового скликання Європарламенту Україна збереже прихильність цього органу.

"Європарламент надасть Україні усю можливу допомогу, щоби просунутися у виконанні усіх необхідних кроків на її європейському шляху. І ми лишимося настільки відкритими у цій підтримці, як і були" , – заявила вона.

Метсола нагадала, що Європарламент "був першою європейською інституцією, яка закликала надати Україні статус кандидата, а потім – (першою інституцією ЄС, яка закликала) розпочати переговори про вступ".