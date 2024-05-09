Зеленський назвав головні теми, які розглядатимуть на Саміті миру

На Саміту миру у Швейцарії країни-учасниці будуть розглядати низку основних питань, які стосуються війни в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з очільницею Європарламенту Робертою Мецолою у Києві.

За словами Зеленського, одним з ключових питань буде можливість повернення полонених у форматі "всіх на всіх", мова не тільки про військових, а і цивільних українців, яких незаконно утримує Росія. Також буде розглянуто питання ядерної і продовольчої безпеки.

"Ми зможемо зробити перші кроки щодо аспекту обміну "всіх на всіх", у поверненні наших дітей додому, депортованих українців. І важливий момент ядерної безпеки і продовольчої безпеки" , - сказав він.

Водночас президент України вважає, що ті країни, які хочуть миру, будуть присутні на саміті у Швейцарії. Він також зауважив, що російського диктатора Володимира Путіна необхідно "поставити на місце", оскільки він не зупиниться в Україні.

"Як ми можемо це зробити? На полі бою цього замало. Росія - велика територія. Вони будуть тиснути на своїх людей, хочуть ті воювати чи не хочуть" , - сказав Зеленський.

Глобальний саміт миру

У червні цього року у Швейцарії буде проведено Глобальний саміт миру. На ньому планують розглянути питання української формули миру, ідею якої було запропоновано президентом Володимиром Зеленським ще у 2022 році.

Вже відомо, що на Саміт було запрошено представників понад 100 країн. Але Росія цього разу не буде присутня. Можливо, Кремль зможе направити своїх представників на наступні засідання.