"Укренерго" попередило про появу у соцмережах фейкового "графіка відключень"

"Укренерго" заявило про появу у соцмережах фейкового повідомлення з нібито графіком відключення електроенергії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Шахраї вкотре використовують логотип та назву нашої компанії у своїх цілях. Вони знову розповсюджують фейкове повідомлення про відключення через телеграм-канал, який сповіщає про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.

Нагадуємо, що "Укренерго" не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання ви можете відстежувати на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача" , - йдеться у заяві держкомпанії.

Нагадаємо:

Внаслідок значних пошкоджень енергооб’єктів минулої доби обмежувалося електропостачання промислових споживачів. Застосування обмежень для промисловості можливе і у четвер.

8 травня ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях. Повідомлялося, що у вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

Згодом Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений був обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.