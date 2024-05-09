Суд повернув державі водосховище та землю на Київщині вартістю 8 млрд грн

Київська обласна прокуратура через суд домоглася повернення державі Саливонківського водосховища та земельної ділянки під ним площею 220 га вартістю понад 8 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Суд погодився із твердженням прокуратури, що водосховище та земельну ділянку незаконно використовували для рибогосподарської діяльності.

Промисловий вилов та вирощування риби здійснювались у водоймі без отримання правовстановлюючих документів, що заборонено законом, додали в прокуратурі.

"Законом не передбачено можливість використання водних біоресурсів без отримання права на водні об’єкти та земельні ділянки під ними.