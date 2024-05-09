Орбан підтримав китайський "мирний план" щодо України

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Будапешті 9 травня заявив, що підтримує так званий китайський мирний план для вирішення війни в Україні, повідомляє Європейська правда.

Слова Орбана на пресконференції цитує провладний угорський портал Origo.

Прем'єр Угорщини, говорячи про розв'язану Росією повномасштабну війну проти України, вкотре заявив, що "Європа сьогодні на боці війни".

За його словами, Будапешт є єдиним винятком, тому що "закликає до негайного припинення вогню і мирних переговорів і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення миру".

"Ми також підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену Сі Цзіньпіном", – додав Орбан, пізніше назвавши Китай "одним зі стовпів нового світового порядку".

Нагадаємо, йдеться про опублікований 24 лютого 2023 року документ під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи" (саме так Пекін називає російську агресію проти України).

Заява, яку у ЗМІ охрестили китайським "мирним планом", складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.

Зауважимо, що напередодні президент Володимир Зеленський запросив Орбана на Глобальний саміт миру до Швейцарії, який зосереджений на втіленні української "формули миру".