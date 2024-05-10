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ППО всі збила 10 "Шахедів" у трьох областях – Повітряні сили

ППО всі збила 10 "Шахедів" у трьох областях – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 10 травня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі 10 "Шахедів", якими атакували окупанти.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Безпілотники Shahed-131/136 росіяни запустили з території тимчасово окупованого Криму. Також атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини.

"В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", – йдеться в повідомленні.

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