ППО всі збила 10 "Шахедів" у трьох областях – Повітряні сили

У ніч на 10 травня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі 10 "Шахедів", якими атакували окупанти.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Безпілотники Shahed-131/136 росіяни запустили з території тимчасово окупованого Криму. Також атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини.