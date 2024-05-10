ППО всі збила 10 "Шахедів" у трьох областях – Повітряні сили
У ніч на 10 травня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі 10 "Шахедів", якими атакували окупанти.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Безпілотники Shahed-131/136 росіяни запустили з території тимчасово окупованого Криму. Також атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини.
"В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", – йдеться в повідомленні.