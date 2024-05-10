США запровадили обмеження проти майже 40 китайських компаній

Уряд США в четвер, 9 травня, додав 37 китайських компаній до свого торговельного чорного списку, посилаючись на міркування національної безпеки. 11 із цих компаній, за заявою Вашингтона, пов'язані з інцидентом зі шпигунською повітряною кулею Китаю, яка пролетіла над Штатами минулого року, повідомляє Дзеркало тижня.

Суб'єктам, включаючи компанії та дослідницькі установи, що потрапили до списку, заборонено вести бізнес з американськими фірмами.

За даними міністерства, 22 з 37 організацій потрапили до чорного списку через їхній зв'язок із зусиллями Китаю щодо вдосконалення квантових технологій, а також через те, що вони придбали або намагаються придбати товари американського походження для посилення квантового потенціалу Пекіна.

Деякі з цих компаній також пов'язані з просуванням ядерних програм Китаю або брали участь в експорті контрольованих товарів до Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Сьогоднішні дії є ще одним рішучим кроком у вирішенні проблем, пов'язаних із Китайською Народною Республікою та її військовою модернізацією" , - заявив заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки Алан Естевез.

Він додав, що Сполучені Штати повинні залишатися пильними, аби не допустити доступу таких організацій до американських технологій, які можуть бути використані для підриву національної безпеки США.

Китайська шпигунська повітряна куля була зафіксована над США в лютому минулого року. Інцидент став новою точкою напруги у відносинах між Штатами й Китаєм. Американські військові збили аеростат, що розлютило Пекін. Китай наполягав, що це був цивільний апарат, який використовувався для метеорологічних досліджень і випадково збився з курсу через сильний вітер.

Через кілька місяців після інциденту напруженість у відносинах між двома країнами поступово зменшилася, високопосадовці США та Китаю відновили лінії зв'язку. Також відбулася зустріч лідерів двох країн Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, які домовилися про врегулювання розбіжностей.

Тим не менш, адміністрація Байдена продовжує розглядати Китай як значну геополітичну загрозу, розбіжності у відносинах між Вашингтоном і Пекіном зберігається з низки питань.