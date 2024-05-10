У Південній Кореї створять міністерство для підвищення народжуваності

У Південній Кореї хочуть створити окреме міністерство для підвищення народжуваності﻿. Такі плани озвучив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє Ділова столиця.

"Щоб подолати низьку народжуваність, яку можна вважати надзвичайною ситуацією, ми максимально мобілізуємо всі можливості держави" , — заявив він на пресконференції.

Нову структуру поки умовно називають "міністерством з питань планування відповіді на низьку народжуваність". За словами Юн Сок Йоль, його керівник виконуватиме обов’язки заступника міністра із соціальних питань і розроблятиме політику в галузі освіти, праці та соціального забезпечення — вона має стати "національним порядком денним".

За даними BBC, у Південній Кореї наразі найнижчий рівень народжуваності у світі, і він падає з року в рік: наприклад, у 2023-му — на 8% до 0,72 дитини на жінку протягом її життя. Щоб населення було стабільним, цей показник має дорівнювати 2,1.