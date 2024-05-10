У Південній Кореї створять міністерство для підвищення народжуваності
У Південній Кореї хочуть створити окреме міністерство для підвищення народжуваності. Такі плани озвучив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє Ділова столиця.
"Щоб подолати низьку народжуваність, яку можна вважати надзвичайною ситуацією, ми максимально мобілізуємо всі можливості держави", — заявив він на пресконференції.
Нову структуру поки умовно називають "міністерством з питань планування відповіді на низьку народжуваність". За словами Юн Сок Йоль, його керівник виконуватиме обов’язки заступника міністра із соціальних питань і розроблятиме політику в галузі освіти, праці та соціального забезпечення — вона має стати "національним порядком денним".
За даними BBC, у Південній Кореї наразі найнижчий рівень народжуваності у світі, і він падає з року в рік: наприклад, у 2023-му — на 8% до 0,72 дитини на жінку протягом її життя. Щоб населення було стабільним, цей показник має дорівнювати 2,1.