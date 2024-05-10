П'ять країн Євросоюзу посилять контроль за дотриманням санкцій проти РФ

Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща підписали у Вільнюсі угоду про посилення контролю за дотриманням санкцій ЄС проти Росії, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що угода посилить та уніфікує контроль ЄС за дотриманням візових вимог щодо Росії, оскільки зовнішні кордони ЄС відіграють ключову роль у запобіганні обходу санкцій.

"Підписавши угоду, ми хочемо показати іншим країнам та компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій та зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій" , – сказав генеральний директор фінської митниці Самі Ракшіт.

За словами глави литовської митниці Дарюса Жвіронаса, у майбутньому планується розширити санкційні заходи контролю, і найближчим часом до угоди має приєднатися ще більше країн.

Як повідомлялося, у січні за домовленістю митниць Литви, Латвії та Естонії було затверджено декларацію прем'єр-міністрів країн Балтії, підписану торік у грудні. В ній сторони домовилися посилити контроль за санкційними товарами, що експортуються до третіх країн через Росію та Білорусь або перевозяться транзитом.