Повітряні сили отримали перший тренажер F-16 – командувач
Повітряні сили отримали перший тренажер F-16 для тренування українських пілотів.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти", – повідомив Олещук.
Командувач подякував союзникам за допомогу Україні в зміцненні авіації:
"Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи".