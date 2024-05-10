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Повітряні сили отримали перший тренажер F-16 – командувач

Повітряні сили отримали перший тренажер F-16 для тренування українських пілотів.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти", – повідомив Олещук.

Командувач подякував союзникам за допомогу Україні в зміцненні авіації:

"Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи".

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