Польські фермери анонсували великий протест у центрі Варшави

Польські фермери збираються на великий протест у центрі Варшави з вимогою відступити від вимог "Європейського зеленого курсу" та референдуму з цього приводу, повідомляє Європейська правда.

Акція у Варшаві розпочнеться о 12 годині за місцевим часом. Протестувальники збираються на Замковій площі, щоб рушити звідти до офісу представницького офісу Єврокомісії у Польщі.

Під час ходи вони планують збирати підписи за скликання референдуму з юридично зобов’язуючим результатом щодо виконання Польщею умов "Європейського зеленого курсу".

Ініціатори ідеї хочуть винести на референдум питання про те, чи вважають поляки за необхідне зобов’язати президента, уряд і парламент відкинути виконання цієї програми.

Хода у центрі польської столиці вплине на десятки маршрутів громадського транспорту.

Перед цим у четвер кілька десятків аграріїв влаштували сидячий протест у Сеймі, вимагаючи зустрічі з прем'єром Дональдом Туском.

Нагадаємо, наприкінці квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед останнім заблокованим КПП на кордоні України. Таким чином поляки зняли блокаду з українського кордону.

Це відбулось після того, як 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.