НПЗ в Калузькій області РФ атакували дрони ГУР – джерело

В ніч на 10 травня в результаті операції Головного управління розвідки атаки безпілотниками зазнав НПЗ в Калузькій області РФ.﻿﻿ Про це розповів співрозмовник в ГУР, повідомляє Українська правда.

За словами джерела видання, обʼєкт був атакований кількома дронами-камікадзе.

За інформацією місцевих мешканців, перед вибухами на території "Першого заводу" в небі було чутно звук пролітаючих безпілотників та роботу ППО. На місці влучання БПЛА почалася сильна пожежа, туди прибули екстрені служби. Інформацію про ураження НПЗ підтвердив також і очільник Калузької області Владислав Шапша.

Як повідомляють очевидці, вогонь охопив ємності з дизельним паливом та мазутом.

"Перший завод" - це найбільше нафтохімічне підприємство у Калузької області, розташоване приблизно за 300 кілометрів від українського кордону. НПЗ займається переробкою товарної нафти і газоконденсату.

Цей обʼєкт українська розвідка вже атакувала 15 березня 2024 року.