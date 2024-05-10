У Кабміні хочуть інтеграцію до ЄС без територіальних обмежень: від Києва до Севастополя

Угода про членство України в Європейському Союзі не має містити жодних територіальних обмежень, як і не місти ла Угода про асоціацію. Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

"Стосовно війни і членства в ЄС, це моя принципова позиція, яка ґрунтується на юридичних аргументах, які пов’язані з процесом підписання Угоди про асоціацію. Вона була підписана, коли Крим був анексований, коли почалися військові дії в Донецькій та Луганській областях. Але Угода про асоціацію не містить жодного слова, пов’язаного з її територіальним застосуванням, так само і договір про членство України не має містити таких обмежень" , – сказала вона.

Стефанішина поінформувала, що є спеціальна процедура Єврокомісії, яка передбачає рекомендацію щодо здійснення діяльності в країні, де частина території не є під ефективним контролем, як-от у випадку Кіпру.

Віцепремʼєрка підкреслила, держава у своїй переговорній рамці, яку вона представлятиме на першій міжурядовій конференції в червні, буде виходити з того, що не може бути жодних обмежень щодо територіального застосування Угоди.

"Євроінтеграція буде від Севастополя до Києва" , – наголосила урядовиця.

Раніше Стефанішина заявляла, що активна фаза підготовки до затвердження переговорної рамки та міжурядової конференції з Європейським Союзом розпочнеться в другій половині травня. Європейська рада доручила Раді ЄС швидко опрацювати рамки для переговорів з Україною щодо членства, аби розпочати переговорний процес ще до завершення терміну Бельгійського головування в Євросоюзі.

Якщо перша міжурядова конференція між Україною і ЄС відбудеться ще за Бельгійського головування, це означає, що переговори розпочнуться у період до кінця червня, коли завершиться ротаційне головування Бельгії в ЄС. З 1-го липня головування в ЄС переходить до Угорщини.