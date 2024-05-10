Російські війська захопили 4 селища на Харківщині – джерела
Російські окупаційні війська захопили чотири прикордонні селища на Харківщині, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили співрозмовники УП у військових колах.
За даними УП, йдеться про населені пункти Стрілече, Красне, Пильне та Борисівка. Ворог намагається просуватися в напрямку Вовчанська.
Співрозмовники УП водночас не виключають, що йдеться про відволікаючий маневр ворога.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Прикордонні громади Харківщини перебувають під під посиленими масованими ворожими обстрілами, внаслідок чого є поранені та загиблі мирні мешканці. З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення.