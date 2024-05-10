Російські війська захопили 4 селища на Харківщині – джерела

Російські окупаційні війська захопили чотири прикордонні селища на Харківщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили співрозмовники УП у військових колах.

За даними УП, йдеться про населені пункти Стрілече, Красне, Пильне та Борисівка. Ворог намагається просуватися в напрямку Вовчанська.

Співрозмовники УП водночас не виключають, що йдеться про відволікаючий маневр ворога.

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