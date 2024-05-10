Зеленський: Не всі партнери оперативно передають зброю, постачання потрібно прискорити

Не всі закордонні партнери України оперативно передають їй обіцяну зброю, тож постачання необхідно прискорити, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Щодо українського президента, він обговорив із колегою із ситуацію на фронті.

Зокрема, згадувалась спроба окупантів розширити наступ на сході — у Донецькій та Харківській областях.

Також під час переговорів лідери порушували питання українських потреб, у тому числі у зброї, щоб зірвати плани російської армії.

"Зараз не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання" , — наголосив Зеленський.

Він додав, що офіційний Київ вдячний кожному лідеру, який допомагає у прискоренні передачі зброї.

Нагадаємо, наприкінці квітня Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше сім систем ППО Patriot і закликав партнерів не гаяти час, щоб дати Росії "сигнал рішучості".