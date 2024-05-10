Укренерго: В Україні можуть знову запровадити графіки відключень світла

В Україні можуть знову запровадити графіки погодинних відключень світла через російські удари по енергетиці. Це можливо за умови значного дефіциту електроенергії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить брифінг голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Якщо дефіцит в енергосистемі збільшиться і стане безперервним протягом доби, то в такій ситуації застосовується інший графік - графік погодинних відключень. Це коли "Укренерго" доводить до кожної області ліміт споживання та обленерго розподіляють його по кожному споживачу" , - розповів Кудрицький.

За його словами, тільки відключень світла для промисловості, які вводять уже кілька днів поспіль, може не вистачити для балансу в енергосистемі.

При цьому Кудрицький уточнив, що вночі електропостачання промисловості обмежують, оскільки не відбувається імпорт електроенергії в Україну. Цілодобово отримувати аварійну допомогу від країн-сусідів неможливо.

Удари росіян з енергетики

Варто зауважити, що останні кілька місяців російські окупанти посилили обстріли енергетичної інфраструктури України.

Енергетичні об'єкти пошкоджено у низці українських областей. Найскладніша ситуація була, зокрема, у Харківській області. Після одного з ударів увесь Харків залишався без світла.

Останній масований удар росіян стався 8 травня вночі. Тоді "прильоти" по енергетиці були у шести областях. На цьому тлі в Україні вже кілька днів запроваджують обмеження на електропостачання промисловості.