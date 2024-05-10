В ОВА заявили, що на півночі Харківщини втрат територій немає
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що всі наступальні атаки росіян на півночі Харківщині відбиті і втрати території там недопущено, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Синєгубов в ефірі телемарафону новин.
"Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на півночі Харківщини. Це населені пункти Харківського та Чугуївського району. Вовчанський напрямок, зокрема. Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат території наразі недопущено.
Ці прикордонні населені пункти (куди намагалися прорватися росіяни – ред.) знаходяться фактично в 1-2 км від кордону з Російською Федерацією. Наразі там відбуваються активні бойові дії".
Синєгубов закликав мешканців прилеглих до кордону територій евакуюватися.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилюнаступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Прикордонні громади Харківщини перебувають під під посиленими масованими ворожими обстрілами, внаслідок чого є поранені та загиблі мирні мешканці. З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення.
- Співрозмовники "Української правди" у військових колах стверджують, що Російські окупаційні війська захопили чотири прикордонні селища на Харківщині.