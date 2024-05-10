В ОВА заявили, що на півночі Харківщини втрат територій немає

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що всі наступальні атаки росіян на півночі Харківщині відбиті і втрати території там недопущено, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Синєгубов в ефірі телемарафону новин.

"Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на півночі Харківщини. Це населені пункти Харківського та Чугуївського району. Вовчанський напрямок, зокрема. Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат території наразі недопущено.

Ці прикордонні населені пункти (куди намагалися прорватися росіяни – ред.) знаходяться фактично в 1-2 км від кордону з Російською Федерацією. Наразі там відбуваються активні бойові дії".

Синєгубов закликав мешканців прилеглих до кордону територій евакуюватися.

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