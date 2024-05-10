Кабмін схвалив підвищення акцизів на алкогольні напої з липня

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до податкового кодексу України про наближення законодавства країни до законодавства ЄС в частині ставок акцизного податку, повідомляє Економічна правда.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Пропонується позначити терміном "проміжні продукти" вина та інші зброджені напої (зокрема суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22%.

Крім того, передбачено збільшення ставки акцизного податку на 3,81 грн - з 8,42 до 12,23 грн за 1 літр для проміжних продуктів (до рівня діючої ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина ароматизовані ігристі).

Законопроєкт визначає графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року включно з огляду на загальну різницю між розмірами ставок, очікуваних на 1 січня 2028 року, як це передбачено в чинному законодавстві.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів планує погодити законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку для тютюнових виробів. Вищі ставки податку можуть запрацювати вже з липня цього року.