Рейдери намагалися дати 1 млн доларів хабара полковнику СБУ
У Києві затримали ділків, які пропонували 1 мільйон доларів хабара одному з офіцерів Головного слідчого управління Служби безпеки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють пресслужби СБУ і Офісу генпрокурора.
За цю суму фігуранти хотіли щоб посадовець допоміг їм здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, яка володіє одним з найбільших кар’єрів на Вінниччині.
Для цього співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства.
Після відкриття "справи" рейдери планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності.
У подальшому вони розраховували заволодіти майном підприємства. І для цього просили додаткового сприяння посадовця СБУ.
Втім, про отриману "пропозицію" полковник української спецслужби одразу доповів своєму керівництву, зазначають в СБУ.
Всіх чотирьох рейдерів затримали "на гарячому" під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці.
Під час обшуків за місцями проживання затриманих на території столичного регіону та в їхніх автомобілях правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами оборудки.
На підставі задокументованих фактів слідчі СБУ повідомили всім чотирьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.