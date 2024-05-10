Росіяни штурмують Плетенівку, біля Гатища ворога блоковано – джерело
На Харківщині, де російські окупаційні війська перейшли до активних дій у прикордонні, тривають бої, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив співрозмовник УП у військових колах.
"В районі населеного пункту Красне продовжуються активні стрілецькі бої. В цьому районі бойових дій Сили оборони завдають вогневого ураження противнику.
Підрозділи складових Сил оборони України блокують ворога в районі населеного пункту Гатище: там ведуться активні стрілецькі бої".
Також російські окупанти не припиняють штурмові дії на околиці Плетенівки.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Прикордонні громади Харківщини перебувають під під посиленими масованими ворожими обстрілами, внаслідок чого є поранені та загиблі мирні мешканці. З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення.
- Співрозмовники "Української правди" у військових колах кажуть, що російські окупаційні війська захопили чотири прикордонні селища на Харківщині, хоча місцева влада заперечує втрату територій.
- Джерела УП водночас не виключають, що йдеться про відволікаючий маневр ворога.