Росіяни штурмують Плетенівку, біля Гатища ворога блоковано – джерело

На Харківщині, де російські окупаційні війська перейшли до активних дій у прикордонні, тривають бої, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП у військових колах.

"В районі населеного пункту Красне продовжуються активні стрілецькі бої. В цьому районі бойових дій Сили оборони завдають вогневого ураження противнику.

Підрозділи складових Сил оборони України блокують ворога в районі населеного пункту Гатище: там ведуться активні стрілецькі бої".

Також російські окупанти не припиняють штурмові дії на околиці Плетенівки.

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