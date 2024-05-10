Бельгія виділяє 9 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

Бельгія виділить ще 9 мільйонів євро допомоги для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури в Україні, повідомляє Економічна правда.

Про це заявила міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Кароліна Геннес, повідомляє бельгійський мовник RTBF.

"Енергетична інфраструктура України зруйнована, вона залишається дуже централізованою, що робить її вразливою. Саме тому ПРООН (Програма розвитку ООН - ред.) наголошує на необхідності розвитку сталих і децентралізованих джерел енергії" , - сказала Геннес.

"Через ООН Бельгія допоможе відновити енергетичну інфраструктуру навколо Харкова, який зараз перебуває під щоденними обстрілами російської армії. Разом з військовою підтримкою це допоможе зміцнити стійкість України" , - додали в бельгійському уряді.

Повідомляється, що 9 мільйонів євро Бельгія спрямує на підтримку проєктів у рамках Програми розвитку ООН, яка спеціалізується на питаннях економічного розвитку.

Саме за цією Програмою після початку російського вторгнення в Україну надійшли перші електричні генератори, а пізніше - поставлялися запасні частини та обладнання для ремонту пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури, пише видання.