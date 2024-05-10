Нацгвардійці знищили БМП з російським десантом на Харківщині
Під час прориву ворога на Харківщині бійці Нацгвардії знищили бойову машину піхоти з російським десантом та приблизно відділення особового складу військових РФ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба НГУ в Telegram.
"На фото знищений ворожий десант бійцями 2 окремого загону Центру спеціального призначення "Омега".
Загалом гвардійці знищили БМП з десантом та біля відділення особового складу РФ.
Як повідомляли у Міноборони, приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності".