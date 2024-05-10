США виділили новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів

Сполучені Штати Америки нададуть Україні озброєння у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторiнка Білого Діму.

У тексті зазначено, що Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити 400 млн доларів на потреби України.

При цьому на сайті Білого дому не вказується, яке озброєння буде передано Україні.

Зазначимо, що це вже другий пакет військової допомоги Україні від США після того, як Конгрес виділив на це гроші наприкінці квітня.

Перший пакет від США після паузи

Нагадаємо, нещодавно Конгрес США ухвалив закон, який передбачає виділення понад 60 млрд доларів на допомогу Україні. Зокрема, кошти призначені для постачання українським військовим зброї.

До цього допомогу Україні від США протягом кількох місяців була призупинена, оскільки на це закінчилося фінансування.

Відразу після рішення Конгресу президент США Джо Байден анонсував перший після досить тривалої перерви пакет військової допомоги Україні. Пізніше президент України Володимир Зеленський уточнив, що до пакету увійшли далекобійні ракети ATACMS, про які Київ давно просив у Вашингтона.

Загальна вартість озброєння, що увійшла до пакету, становила мільярд доларів.