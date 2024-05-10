Медведєв знову загрожує ядерним ударом по території Британії

Заступник голови радбезу РФ Дмітрій Медведєв погрожує ударом по території Великої Британії, якщо ракети Storm Shadow атакуватимуть Росію, повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав у своєму Telegram.

Так, експрезидент РФ нагадав, що співпрацював із Девідом Кемероном у часи його прем'єрства у Великій Британії.

"До речі, він тоді не був навіть патентованим русофобом. Так, середнячок, не більше. А тепер? "Українці, ви можете стріляти нашими ракетами куди хочете". А ми — британці — не боїмося нічого, навіть ядерного конфлікту" , – написав Мєдвєдєв.

"Крутий! Даремно, дядечку. Адже Storm Shadow/SCALP-EG керується не "придурками у вишиванках", а саме британцями і французами.За певних обставин відповідь за таке полетить не тільки в Київ. І не тільки зі звичайними ВВ, а й зі спеціальним боєприпасом" , – додав він.

Як повідомлялось, Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученням президента Володимира Путіна "найближчим часом" проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.