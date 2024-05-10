Канада виділить понад $55 млн на ініціативу Німеччини щодо посилення української ППО

Канада виділить 55,7 мільйона доларів на ініціативу Німеччини щодо посилення української протиповітряної оборони, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявили у міністерстві оборони Канади після візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса..

У відомстві вказують, що ці кошти спрямують для "швидкого пошуку і постачання систем протиповітряної оборони для України".

"Завдяки інвестиціям Канади в німецьку ініціативу ми разом працюємо над тим, щоб забезпечити Україну критично важливими системами протиповітряної оборони, необхідними їй для захисту свого народу" , — заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

Як повiдомлялось, Канада профінансує виробництво українських безпілотників на 3 млн канадських доларів (близько 2,2 млн доларів США).