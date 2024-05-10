Вселенський патріарх Варфоломій зголосився взяти участь у Саміті миру

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Вселенський патріарх Варфоломій візьме участь у Глобальному саміті миру, який у червні відбудеться в Швейцарії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у соцмережі X (Twitter).

"Провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Привітав його всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові. Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі" , — зазначив Зеленський.

Провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Привітав Його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 10, 2024

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російський диктатор Володимир Путін намагатиметься зірвати роботу Саміту миру.