Угорщина про допомогу НАТО Україні: Альянс рухається до війни величезними кроками
В Угорщині незадоволені позицією країн НАТО щодо допомоги Україні. Будапешт вважає, що Альянс "прямує до війни величезними кроками", повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Digi24.
Він розповів, що Угорщина не братиме участі ні у фонді НАТО для України на 100 млрд євро, ні в планах Альянсу координувати військову допомогу Україні та навчання українських солдатів.
"НАТО перетнула свої власні червоні лінії і робить величезні кроки у бік війни, тоді як пряма конфронтація буде пов'язана з ризиком початку Третьої світової війни", - заявив Сійярто.
Він додав, що країни НАТО вважають війну в Україні своєю війною. Така ідея протилежна позиції Будапешта.
"Ті, хто вважає, що це наша війна, підтримують продовження війни до перемоги України", - вважає міністр.
На його думку, "єдиний реалістичний шлях" завершення війни - дипломатія.
Скандальна позиція Угорщини
Зазначимо, що Угорщина вже два роки повномасштабної війни в Україні відмовляється надавати українським захисникам військову допомогу. У той же час, Будапешт продовжує дипломатичні та економічні відносини з Москвою.
Угорські чиновники, зокрема прем'єр Віктор Орбан, виступають проти передачі Україні зброї.
Наприкінці січня Сійярто обіцяв, що військову допомогу не надаватимуть і в майбутньому.