Зеленський: Україна перекине додаткові сили на Харківські напрямки

Президент Володимир Зеленський після активізації росіян на кордоні із Харківщиною повідомив, що Україна перекине додаткові сили на Харківські напрямки, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення Зеленського 10 травня 2024 року.

"Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні (10 травня - ред.) спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно.

Додаємо наших сил на Харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри".

Президент повідомив, що вранці, і ввечері заслухав доповідь головкома Олександра Сирського.

Також він постійно на звʼязку і з міністром оборони:

"Все необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо".

Зеленський наголосив, що важливо, аби партнери підтримували ЗСУ і українську стійкість вчасним постачанням:

"Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакету. Я дякую кожному лідеру, який сприймає ситуацію саме так".

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