Зеленський: Україна перекине додаткові сили на Харківські напрямки
Президент Володимир Зеленський після активізації росіян на кордоні із Харківщиною повідомив, що Україна перекине додаткові сили на Харківські напрямки, повідомляє Українська правда.
Про це говорить вечірнє звернення Зеленського 10 травня 2024 року.
"Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні (10 травня - ред.) спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно.
Додаємо наших сил на Харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри".
Президент повідомив, що вранці, і ввечері заслухав доповідь головкома Олександра Сирського.
Також він постійно на звʼязку і з міністром оборони:
"Все необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо".
Зеленський наголосив, що важливо, аби партнери підтримували ЗСУ і українську стійкість вчасним постачанням:
"Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакету. Я дякую кожному лідеру, який сприймає ситуацію саме так".
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилюнаступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Прикордонні громади Харківщини перебувають під під посиленими масованими ворожими обстрілами, внаслідок чого є поранені та загиблі мирні мешканці. З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення.
- Співрозмовники "Української правди" у військових колах стверджують, що Російські окупаційні війська захопили чотири прикордонні селища на Харківщині.