Білий дім не очікує серйозних проривів російських військ на Харківщині

Сполучені Штати очікують, що російські сили продовжать просування в межах своєї нової спроби наступу на півночі Харківської області, але не очікують "серйозних проривів", повідомляє Європейська правда.

Про це журналістам заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє агентство AFP.

Коментуючи дії росіян на півночі Харківщини, Кірбі сказав, що США очікували наступу і що російські сили готувалася до нього під час тривалої затримки схвалення додаткової допомоги для України в Конгресі.

"Росія, цілком можливо, здійснить подальші просування в найближчі тижні. Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", – додав представник Білого дому.

Він спрогнозував, що російські сили в подальшому збільшать інтенсивність вогню і перекинуть додаткові війська, "намагаючись створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

"Ми впевнені в українських (силах. – Ред.) і працюємо цілодобово, щоб забезпечити їх обладнанням, інструментами, зброєю, необхідною для захисту від цих атак", – запевнив Кірбі.

Раніше в п'ятницю стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на півночі Харківської області. Співрозмовники УП у військових колах стверджують, що російські окупаційні війська захопили чотири прикордонні селища на Харківщині.

Прикордонні громади області перебувають під під посиленими масованими ворожими обстрілами, внаслідок чого є поранені та загиблі мирні мешканці. З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів евакуюють населення.