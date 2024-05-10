Прикордонники Молдови затримали трьох українців під час спроби перетнути Прут
Молдовські прикордонники затримали трьох громадян України, які намагались перетнути Прут на надувному човні, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови/
Відомство зазначає, що було достовірно встановлено, що троє громадян України віком від 23 до 40 років збиралися незаконно перетнути молдовсько-румунський кордон.
Чоловіки мали при собі надувний човен, повітряний насос та два весла. Особи були затримані на 72 години.
Наразі правоохоронні органи проводять ретельне розслідування справи з метою з'ясування обставин та вжиття відповідних правових заходів згідно з чинним законодавством.
Нещодавно в Румунії оприлюднили дані, згідно з якими близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон із Румунією на півночі цієї країни, щоб уникнути мобілізації після початку повномасштабного російського вторгнення.
Нещодавно віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевнила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.