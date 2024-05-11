Генасамблея ООН проголосувала за надання Палестині більших прав

У п’ятницю, 10 травня, Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів прийняла резолюцію, яка надає Палестині більше "прав і привілеїв" в якості країни-спостерігача, що не є членом, а також закликала Раду безпеки схвалити прохання Палестини стати 194-м членом ООН, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

За резолюцію проголосувало 143 країни. 25 утрималися. 9 країн проголосували проти: Чехія, Угорщина, Аргентина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвінея, Ізраїль і США.

Текст документа, запропонований Об’єднаними Арабськими Еміратами, закликає Раду безпеки ООН, яка має прийняти рішення щодо членства Палестини, "переглянути це питання у позитивний бік".

"Держава Палестина має право на членство в Організації Об'єднаних Націй" , - йдеться у резолюції.

У своєму виступі перед голосуванням палестинський посол Ріяд Мансур сказав про ситуацію у Секторі Газа.

"Поки ми говоримо, 1,4 мільйона палестинців у Рафаху цікавляться, чи виживуть вони сьогодні" , — сказав він.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац засудив ухвалення резолюції, назвавши її "абсурдним рішенням", яке підкреслює "структурну упередженість ООН" і винагороджує дії ХАМАСу 7 жовтня.

Нові права та привілеї

Хоча голосування в Генеральній Асамблеї не може надати членство в ООН, ухвалена резолюція надає Палестинській владі нові процедурні права та привілеї.

Лише країни-члени можуть голосувати, але Палестинська адміністрація тепер може бути розміщена серед держав-членів в алфавітному порядку; подавати та вносити пропозиції та поправки; пропозиції та поправки співавторів.

Палестинська адміністрація також може робити заяви та пояснення голосування, а також має право відповідати від імені групи в рамках ООН. Вона також може вимагати винесення пропозицій на голосування та вимагати включення пунктів до попереднього порядку денного ГА ООН.

За словами Мансура, палестинська влада тепер проситиме повноправне членство в Раді безпеки. Проте США вже попередили, що, ймовірно, накладуть вето на такий запит.

Атака ХАМАС 7 жовтня

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС масовано атакували Ізраїль з території Сектора Газа. Було вбито 1200 цивільних і солдатів, також бойовики викрали близько 250 ізраїльтян та іноземців.

Наступ Ізраїлю на Рафах

На початку тижня Ізраїль розпочав військову операцію в Рафаху. США не підтримали це рішення через побоювання великої кількості жертв серед цивільного населення.

Досі не фіксувалося масштабного вторгнення у місто. ЦАХАЛ захопив палестинську сторону КПП "Рафах" і веде обстріли.

Сьогодні Військовий кабінет Ізраїлю схвалив розширення операції у місті. При цьому вирішено, що вона не повинна бути настільки великою, що б це викликало стурбованість у США.