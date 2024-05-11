У Білгородській та Курській областях Росії вночі пролунали вибухи

У ніч на суботу у Бєлгородській та Курській областях Росії пролунали вибухи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють російські Телеграм-канали, губернатор Курської області Роман Старовойт, губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков

У Курській області за словами місцевої влади, перехоплювали безпілотники.

У Бєлгородській області була оголошена ракетна небезпека. За словами Гладкова, нібито збито кілька повітряних цілей на підльоті до Бєлгорода. Він також повідомив про кілька десятків пошкоджених будинків, вибиті вікна та пошкоджені автомобілі.