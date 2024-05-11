ISW назвав стратегічну мету росіян у Харківській області

Російські наступальні операції вздовж кордону у Харківській області, ймовірно, мають стратегічну мету привернути і закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінками військових аналітиків, російські війська розпочали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області вранці 10 травня і досягли значних тактичних успіхів.

Російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на півночі Харківщини, яка має обмежені оперативні цілі, але спрямована на досягнення стратегічного ефекту - відволікання військових і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.

Наразі російські війська розпочали дві обмежені операції в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців, а іншу на північний схід від Харкова біля Вовчанська. Міністерство оборони України

Міноборони України повідомило, що російські бронетанкові штурмові групи невстановленої чисельності спробували прорвати українську оборону під Вовчанськом рано вранці, і що бої в цьому районі продовжилися після того, як українські сили відбили російські атаки.

Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 10 травня вказують на те, що в населених пунктах Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка і поблизу них, ймовірно, велися запеклі бої.

Агентство Reuters повідомило, що високопоставлене українське військове джерело заявило, що російські війська просунулися щонайменше на кілометр углиб біля Вовчанська. ISW оцінює, що російські війська просунулися в напрямку Вовчанська, але не бачила достатніх доказів, щоб оцінити приблизний хід бойових дій у безпосередній близькості до цього району.

Російські війська, ймовірно, скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області в найближчі дні для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальних дій, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і просунутися так, щоб артилерією досягати до Харкова.

Проте обмежені зусилля, які зараз застосовують російські сили, не свідчать про те, що вони проводять широкомасштабну наступальну операцію з метою оточити та захопити місто Харків.

Ключові висновки ISW за 10 травня: