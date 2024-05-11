ЗМІ: У світі спостерігається гострий дефіцит ракет до систем Patriot

У світі спостерігається гострий дефіцит пускових установок Patriot та ракет до них. Найбільше боєприпасів до систем ППО потребують Україна та Ізраїль, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє NZZ.

Дефіцит спричинений частим використанням цих систем ППО в Україні та Ізраїлі. Крім того, багато європейських країн хочуть поповнити свої арсенали за скромних виробничих обсягів. Нарешті армія США розробляє морську версію Patriot, яка інтегрувалася б у систему командування та управління Aegis для захисту американських кораблів у разі конфлікту навколо Тайваню.

З 1984 року, коли з'явився комплекс Patriot, ракети постійно удосконалюються. В даний час випускаються два основних типи боєприпасів - PAC-3 MSE для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, і старіший PAC-2 GEM-T, який використовується в основному проти літаків та крилатих ракет.

Сучасні ракети PAC-3 виробляються виключно компанією Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас. За останні роки їхнє річне виробництво зросло з 350 до 500 одиниць, до 2027 року воно має зрости до 650 одиниць. Спеціально для цього Lockheed відкрила новий завод та планує подальші інвестиції.

Крім того, більш старі ракети PAC-2 також виробляються у США оборонною компанією Raytheon. Річний обсяг складає 240 одиниць. До 2027 року його має збільшити до 420 одиниць. Крім того, їхнє виробництво зараз налагоджується у Європі.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Німеччина виступила з ініціативою щодо зміцнення протиповітряної оборони України. Так, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попросив свою швейцарську колегу Віолу Амхерд поставити Києву систему Patriot.

Крім того, президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що його відкрито для обговорення відправки ракетної системи Patriot в Україну. Раніше Німеччина погодилася передати Україні додаткову систему Patriot.

При цьому глава МЗС Дмитро Кулеба припустив, що також одну систему передадуть Україні США.