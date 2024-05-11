ОВА: Впродовж доби окупанти 380 разів ударили по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 380 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, ворог завдав ракетний удар по Запорізькому району.

167 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Новопавлівку.

Малу Токмачку та Роботине накрили 22 обстріли з РСЗВ.

Також 190 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Малинівки та Приютного.

Федоров також повідомив, що надійшло 24 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо:

У місті Запоріжжя та у Запорізькому районі збудують 5 підземних шкіл.