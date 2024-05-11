ВМС ЗСУ: Ворог тримає у Середземному морі три військові кораблі
З-поміж військових кораблів є один ракетоносій, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформують ВМС ЗСУ.
В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі є 3 військові судна, серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили 12 суден:
- до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — йдеться в повідомленні.