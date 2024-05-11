Грошова допомога на прийомних дітей за кордоном: хто може отримати та умови

Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї опікунів можуть отримати грошову допомогу на дітей, які за кордоном. Але для цього є певні умови, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Умови

Для отримання такої допомоги є кілька умов, що стосуються кількості дітей, їх віку та території надання допомоги.

"Йдеться про ті прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї опікунів (піклувальників), до яких були влаштовані двоє та більше дітей віком до 18 років, що на момент звернення перебувають за межами України" , - йдеться в повідомленні.

При цьому, територія надання грошової цільової благодійної допомоги - вся територія України, окрім тимчасово окупованих територій та зони активних і можливих бойових дій.

"Кошти виплачуються фізичній особі - законному представнику дітей" , - додають спеціалісти.

Суми та порядок виплат

Треба зазначити, що суми виплат також відрізняються - можна отримати 25, 35 та 40 тисяч гривень в залежності від країни, де наразі перебувають діти.

25 тисяч гривень виплачуються особі, до сім’ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Польщі та інших країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Молдова, Румунія, Словаччина, Чехія тощо).

35 тисяч гривень виплачуються особі, до сім’ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Німеччині й інших країнах Західної та Північної Європи (Австрія, Бельгія, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди, Франція, Греція, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Норвегія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія тощо).

40 тисяч гривень виплачуються особі, до сім’ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Туреччині, Грузії, Вірменії, Азербайджані та інших країнах, не зазначених вище.

Як зареєструватися

Для того, щоб зареєструватися на отримання допомоги, слід виконати декілька важливих кроків.

1. Для участі у програмі заявники, які відповідають зазначеним критеріям, звертаються до уповноважених органів і служб у справах дітей за місцем свого перебування.

2. Уповноважені органи та служби у справах дітей направляють офіційний лист-звернення щодо надання грошової цільової благодійної допомоги для забезпечення прав дітей, які перебувають за кордоном, на сім’ю та здійснення їх влаштування до сімейних форм виховання на електронну адресу організації: office@sos-ukraine.org. Більше подробиць – за посиланням﻿.

Багатодітні сім'ї в Україні

Сім'ї, які мають трьох або більше дітей, вважаються багатодітними і можуть отримувати від держави низку пільг, соціальних гарантій та виплат.

Також цей статус надається сім'ям, якщо один або двоє подружжя мають дітей від попереднього шлюбу, але вони проживають з ними у новій сім'ї.