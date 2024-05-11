Росіяни втратили ще понад 1300 своїх військових та десятки одиниць техніки

Російські окупанти за добу втратили понад 1300 своїх військових, 15 танків та 55 артсистем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 481030 (+1320) осіб,

танків ‒ 7449 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од,

артилерійських систем – 12442 (+55) од,

РСЗВ – 1064 (+2) од,

засоби ППО ‒ 796 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42),

крилаті ракети ‒ 2193 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од,

спеціальна техніка ‒ 2040 (+9)

Дані уточнюються.