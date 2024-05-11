Зведення Генштабу: росіяни атакують на восьми напрямках фронту

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 24 атаки росіян – це найбільше з усіх напрямків на фронті за добу 10 травня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.



Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Слобажанському напрямку відбито 9 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де ворог 3 рази намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку.

Водночас воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 складу ПММ, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 18 районам зосередження особового складу противника.