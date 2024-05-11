Ворог відновив штурм біля Глибокого, очікується нарощення вогню – джерело

Вранці російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП у військових колах.

"Зранку противник відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке. Вів артилерійський обстріл по напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню і на інших напрямках, зокрема Стрілеча-Глибоке".

Як додає джерело, на Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки не має.

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