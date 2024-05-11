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Ворог відновив штурм біля Глибокого, очікується нарощення вогню – джерело

Ворог відновив штурм біля Глибокого, очікується нарощення вогню – джерело
Фото: скріншот карти Deep State

Вранці російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП у військових колах.

"Зранку противник відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке. Вів артилерійський обстріл по напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню і на інших напрямках, зокрема Стрілеча-Глибоке".

Як додає джерело, на Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки не має.

Передісторія:

  • 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
  • Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилюнаступальних дій на Харківському напрямку. 
  • Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.

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