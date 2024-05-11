Прем'єр Грузії натякнув на готовність до поступок у проекті закону про "іноагентів"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що грузинській владі вдасться "примирити позиції" із західними партнерами щодо скандального закону "Про прозорість іноземного впливу" і натякнув на готовність до незначних поступок, повідомляє Європейська правда.

Його коментарі наводить "Новости-Грузия".

Кобахідзе заявив, що "бачить позитивні зміни" у діалозі із західними партнерами після останніх зустрічей.

"У мене склалося враження, що зараз є готовність обговорювати норми закону", – сказав прем’єр у спілкуванні зі ЗМІ.

Він сказав, що компромісні пропозиції могли би внести через процедуру президентського вето, яку президентка Саломе Зурабішвілі обіцяла застосувати після ухвалення закону у фінальному третьому читанні, що очікувано станеться наступного тижня.

"Тут наші партнери повинні будуть виступити із конкретними зауваженнями та відобразити їх у вето президента. Ви знаєте, що коли вето надходить у парламент, це має бути сформульовано у вигляді конкретного законопроєкту", – заявив Кобахідзе.

За його словами, до того часу влада буде "готовою до обговорень". Водночас Кобахідзе дав зрозуміти, що "Грузинська мрія" не погодиться на кардинальні зміни, як зміна назви закону чи відмова від запровадження спеціального статусу для організацій зі значною часткою донорського фінансування, і готова переглянути лише деякі технічні деталі.

"Прозорість – це один із найважливіших європейських принципів та цінностей… Але давайте почекаємо, що нам скажуть партнери", – додав він.

Нагадаємо, за цей тиждень у Грузії почалися дзвінки з погрозами учасникам протестів проти закону про "іноагентів" та було кілька серйозних нападів на опозиційних політиків та активістів.

Одночасно у владі заявили про наміри створити "публічний список" осіб, яких вони звинувачують у "підбурюванні до насильства" у контексті протестів проти ухвалення закону.

На грузинську владу посилився тиск з боку західних партнерів. Посли ЄС обговорювали, як ухвалення скандального проєкту може вплинути на євроінтеграцію Грузії. У ЄС не відкидають, що можуть позбавити Грузію безвізового режиму, якщо закон ухвалять.

Країни Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили, що грузинська влада обрала тривожну траєкторію, яка руйнує європейське майбутнє Грузії.

Додаткові попередження пролунали і від США.

На суботу 11 травня у Тбілісі запланована велика акція протесту проти ухвалення закону.