Британська розвідка проаналізувала інциденти з аварійним сходженням боєприпасів РФ

Непоодинокі інциденти з аварійним сходженням боєприпасів з російських літаків на власній території вказують на системну проблему, що створює велику загрозу для російського цивільного населення, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 11 травня.

Розвідка згадує серію випадків сходження боєприпасів з російських літаків, які мали летіти запускати їх по цілях на території України. Так, 4 травня цього року повідомляли про те, що винищувач впустив ФАБ-500 над Бєлгородом. Місцевий губернатор розповів про вибух і завдані ним збитки – 30 пошкоджених будинків, 10 авто і 5 постраждалих – не називаючи причини.

18 лютого з’являлася інформація про ФАБ-250, яку "загубили" неподалік від Бєлгорода, через це довелось евакуйовувати 150 осіб.

Розвідка наводить підрахунки ЗМІ, не називаючи конкретні видання, що лише за березень-квітень 2024 року над Бєлгородською областю таким чином "загубили" 20 боєприпасів.

"Дані випадки вказують на триваючу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки призводять до руйнівних і летальних наслідків для російського населення", – підсумовують в огляді.

У попередньому огляді британська розвідка проаналізувала вплив, який на парад 9 травня у Москві мали втрати російської армії у війні проти України.

Тим часом Інститут вивчення війни проаналізував початок наступальних дій армії РФ на півночі Харківщини і їхню мету.