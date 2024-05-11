ЄС погодив гарантії безпеки для України: ЗМІ розкрили деталі

Європейський союз погодив з Україною безпекові гарантії. Угоду можуть підписати не пізніше початку липня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Welt.

За інформацією видання, посли 27 країн ЄС нещодавно погодили текст на одинадцяти сторінках під грифом "конфіденційно". У тексті угоди зазначається, що Європейський союз та його держави-члени відіграють ключову роль у довгостроковій безпеці та стійкості України через військову, гуманітарна, фінансову, торговельну та економічну підтримку. Також йдеться про розміщення біженців, підтримку реформ і санкцій, відбудову.

ЄС зобов'язується негайно провести консультації протягом 24 годин у разі нових атак. Проте це виключає участь європейських військ у бойових діях проти Росії. Брюссель зобов'язується і надалі тренувати українських військових і допомагати обороні.

Допомога з відбудовою

Як зазначає Welt, Фонд підтримки України у 2024 році матиме бюджет 5 млрд євро. До 2027 року бюджет може збільшуватися, це залежатиме від того, чого потребуватиме українська армія у майбутньому та які додаткові двосторонні внески зроблять країни ЄС.

ЄС також зобов'язується надати Україні масштабну підтримку у відбудові. Фінансову допомогу оцінюють у мільярди євро. Ще в лютому 2023 року Світовий банк оцінював вартість відновлення України в 411 млрд доларів, але відтоді масштаби руйнувань зросли.

У Брюсселі загалом очікують, що Єврокомісія невдовзі внесе пропозицію, яка передбачатиме створення певного фонду відбудови України та Сектора Газа.

Не всі хочуть надавати гарантів

Країни ЄС наприкінці червня 2023 року погодилися надати Україні безпекові гарантії. Під час переговорів три нейтральні держави наполягали, що блок окремо не повинен давати гарантій, а лише взяти зобов'язання щодо безпеки.

Ще сім країн ЄС відмовляються укладати двосторонні угоди з Україною - це Словаччина, Угорщина, Хорватія, Болгарія, Кіпр та нейтральні держави Ірландія, Австрія та Мальта. Швейцарія і Туреччина, які не входять до ЄС, також не хочуть погоджувати безпекову угоду з Україною.

Гарантії безпеки

Нагадаємо, що Україна та низка країн-партнерів уклали двосторонні угоди про гарантії безпеки. Кожна з угод містить схожі пункти, а також індивідуальні зобов'язання.

Сім країн ЄС надали Україні гарантії безпеки. Йдеться про Німеччину, Данію, Францію, Італію, Фінляндію, Нідерланди та Латвію. Також укладені угоди з Канадою та Великою Британією.

Наразі йдуть переговори з США щодо гарантій безпеки. Україна очікує, що найближчим часом угоду підпишуть.