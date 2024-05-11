Розвідка ідентифікувала російських льотчиків, які атакують Україну "кинджалами"

Встановлено 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ, повідомляє Ділова столиця.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило й опублікувало повний список з фотографіями та особистими даними 29 вбивць.

Окрім того, ідентифіковано сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку (в/ч 83122), який сформовано 1 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації: аеродром "Саваслєйка" Нижньогородської області РФ.

Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків ― винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.

Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Озброєння: авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "кинджал" (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння); призначення — нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км. Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається шляхом розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль "першого ступеню").

Зі списком льотчиків-вбивць можна ознайомитися тут﻿.

ГУР нагадує, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата.