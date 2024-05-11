Макрон: Євросоюз найближчими тижнями посилить допомогу Україні

Європейський союз найближчими тижнями може посилити допомогу України та доставити більше техніки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Франції Еммануеля Макрона, якого цитує Le Progres.

Відповідну заяву французький лідер зробив у своєму відео, де відповідав на запитання користувачів мережі.

У відповідь на питання про те, чи буде Франція воювати, Макрон заперечив таку можливість. Він пояснив свої заяви про можливе розміщення західних військ в Україні.

"Україна зазнала нападу з боку Росії, і в якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити Росію від подальшого просування. В Україні на карту поставлено суверенітет і територіальну цілісність цієї країни. Але верховенство права, наші спільні правила також поставлені на карту" , - сказав Макрон.

Він також заявив, що Захід повинен більше допомагати Україні. За його словами, найближчими тижнями планується посилення допомоги.

"Ось чому ми маємо допомагати більше, що ми збираємося зробити найближчими тижнями, доставляючи більше обладнання українцям, але також сказати в певний момент, якщо росіяни зайдуть занадто далеко, всі ми, європейці, повинні бути готові діяти, щоб переконати їх" , - додав президент Франції.

Заяви Макрона про війська

Нагадаємо, у лютому президент Франції Еммануель Макрон зробив неочікувану заяву про можливу відправку військ НАТО в Україну. Ці слова французького лідера викликали дискусії серед союзників України.

Деякі країни не виключали відправлення своїх військових, наприклад, балтійські країни та Канада.

Пізніше у Франції пояснили, що Макрон мав на увазі не пряму участь військ у бойових діях. Йшлося про навчання чи іншу допомогу.