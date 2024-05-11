Глава МВС розповів про роботу поліції на Харківщині, де наступають росіяни

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що бійці відомства на Харківщині не лише знищують росіян, а й евакуюють цивільне населення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило МВС з посиланням на Клименка.

За даними відомства, бійці спецпідрозділу "Омега" НГУ під час боїв у прикордонних громадах Харківщини знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки противника разом з десантом, автомобільну і спеціальну техніку.

Прикордонники разом з іншими воїнами відбили низку атак на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої.

"У складі Сил безпеки і оборони військовослужбовці ДПСУ та НГУ утримують позиції та дають відсіч загарбникам.

Поліцейські продовжують нести службу у громадах, які перебувають під обстрілами. ​​За добу у Вовчанську задокументовано понад 30 воєнних злочинів.

Наразі силами поліції евакуйовано понад 300 осіб. Евакуаційні заходи тривають, команди працюють в надважких умовах.

Ворог намагається поширити паніку серед населення, розповсюджує фейки".