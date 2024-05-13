Генштаб про бої за Вовчанськ: Росіяни мають тактичний успіх

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною і динамічно змінюється, проте у боях за Вовчанськ окупанти мають тактичний успіх, повідомляє Українська правда.

"Ведуться бойові дії на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка. Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове – Глибоке, Оліникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе" , – йдеться в повідомленні.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, з яких 14 – ще тривають.

У повідомленні зазначається, що ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.

"Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.

На даний час ворог має тактичний успіх. Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону" , – йдеться у зведенні.

Генштаб додає, що захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат.