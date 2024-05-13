Наступ в Рафаху: Блінкен попередив Ізраїль про майбутню небезпеку

Сполучені Штати не підтримають воєнну операцію Ізраїлю у місті Рафах на півдні Сектора Газу без надійного плану захисту цивільного населення. Навіть проведення такої кампанії може не зупинити рух ХАМАС у регіоні повністю.﻿ Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

За його словами, президент США Джо Байден дуже чітко дав зрозуміти, що Ізраїль "повинен захищати цивільне населення і гарантувати, що гуманітарна допомога потрапить до тих, хто її потребує".

Блінкен ще раз нагадав, що США пообіцяли обмежити надання Ізраїлю певних типів озброєнь.

"Ми чітко заявили, що якщо Ізраїль розпочне цю велику воєнну операцію в Рафаху, то є певні системи, які ми не будемо підтримувати і постачати для цієї операції" , - сказав очільник американської дипломатії.

Також держсекретар зазначив, що Ізраїль ризикує розпалити повстанський рух ХАМАС у Секторі Газа після війни.

"Наразі траєкторія, на якій перебуває Ізраїль, полягає в тому, що навіть якщо він увійде і розпочне активні дії в Рафаху, там все одно залишаться тисячі озброєних бойовиків ХАМАСу. Це означає, що Ізраїль потенційно може успадкувати повстанський рух або вакуум, заповнений хаосом, анархією і, ймовірно, заповнений ХАМАСом" , - сказав він.

За словами Блінкена, адміністрація Байдена вимагає від Ізраїлю післявоєнної стратегії майже з самого початку війни, коли 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу атакували південь Ізраїлю.

"Ми працювали багато, багато тижнів над розробкою надійних планів безпеки, управління, відбудови. Ми не бачили, щоб це виходило від Ізраїлю" , - сказав держсекретар США.

Вторгнення Ізраїлю в Рафах

За більш ніж пів року війни Ізраїлю проти ХАМАС, у Секторі Газа лишилося єдине непідконтрольне ізраїльській армії місто Рафах на півдні регіону.

У квітні Тель-Авів повідомив про намір провести воєнну операцію у Рафаху. Однак країни Європи та США розкритикували Ізраїль за такі плани через імовірні жертви серед цивільних.

Днями Держдепартамент повідомив про ймовірне порушення Ізраїлем міжнародного права під час воєнної операції у Секторі Газа.

Минулого тижня США призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю через порушення міжнародного права щодо захисту цивільних осіб. Вашингтон запропонував Тель-Авіву обмін розвідувальними даними в обмін на відмову атакувати Рафах.