Протести в Грузії: спецпризначенці почали відтісняти мітингувальників

У грузинській столиці Тбілісі спецпідрозділи МВС почав силовий розгін акції протесту проти ухвалення в цілому закону про іноземних агентів, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Близько 5:00 ранку за місцевим часом, у центр до будівлі парламенту почали під'їжджати автобуси зі спецвійськами. Правоохоронці висадилися і почали розбирати екіпірування, на площі Свободи встановили три водомети.

О 6:10 спецпризначенці почали силовий розгін мітингу.

"Спецпризначенці почали витісняти протестувальників із бічних вулиць навколо парламенту" , - йдеться у повідомленні.

Незадовго до цього МВС попередило, що учасники акції мають п'ять хвилин, щоб розійтися від входів до парламенту.

Частина мітингувальників стоїть перед спецпризначенцями і скандує "Хай живе Грузія". Інша частина акції зосереджена безпосередньо перед парламентом та біля заднього входу.

Протести в Грузії

У квітні парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Документ вводить статус "іноземних агентів", що фінансуються і контролюються іноземними організаціями та фондами. Документ подібний до закону, що багато років діє в Росії.

30 квітня, напередодні другого читання законопроєкту, тисячі людей вийшли у центр Тбілісі на акцію протесту, під час якої відбулися жорсткі сутички з поліцією.

Не дивлячись на протести, 1 травня депутати парламенту схвалили документ у другому читанні.

11 травня у Тбілісі відбувся "Європейський марш", що став найбільшим мітингом у сучасній історії країни.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстреним зверненням на тлі масових протестів.

13 травня планується розгляд закону в останньому, третьому, читанні та голосування за документ у цілому.