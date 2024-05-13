Курс валют НБУ на 13 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 13 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 12 травня зріс на 17 коп. до 39.7206 за 1 долар.
Євро подорожчав на 38 коп. до 42.8148 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 42 коп. до 49.7501 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 30 коп. до 43.7886 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 9.9703 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.720 600
|EUR
|Євро
|42.814 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.750 100
|CHF
|Швейцарський франк
|43.788 600
|PLN
|Польський злотий
|9.970 300
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.