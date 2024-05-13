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Курс валют НБУ на 13 травня

Курс валют НБУ на 13 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 13 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 12 травня зріс на 17 коп. до 39.7206 за 1 долар.

Євро подорожчав на 38 коп. до 42.8148 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 42 коп. до 49.7501 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 30 коп. до 43.7886 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 9.9703 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.720 600 +0.1688
EUR Євро 42.814 800 +0.3836
GBP Фунт стерлінгів 49.750 100 +0.4231
CHF Швейцарський франк 43.788 600 +0.3012
PLN Польський злотий 9.970 300 +0.0828

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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