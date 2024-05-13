Курс валют НБУ на 13 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 13 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 12 травня зріс на 17 коп. до 39.7206 за 1 долар.

Євро подорожчав на 38 коп. до 42.8148 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 42 коп. до 49.7501 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 30 коп. до 43.7886 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 8 коп. до 9.9703 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.720 600 EUR Євро 42.814 800 GBP Фунт стерлінгів 49.750 100 CHF Швейцарський франк 43.788 600 PLN Польський злотий 9.970 300

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.